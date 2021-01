Tambacounda: la gendarmerie saisit 350 troncs d'arbres

Les auteurs de ces coupes illégales de bois ont été mis aux arrêts et leurs matériels, deux (02) tronçonneuses et une moto et un vélo, saisis par les gendarmes.



Les auteurs de ces forfaits, un Sénégalais et deux Guinéens, seront mis à la disposition du parquet de Tambacounda et les saisies remises à l’Inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Tambacounda.



La gendarmerie réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite de bois sur l’ensemble du territoire national, lit-on sur la note de la Dirpa.