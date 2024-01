Temps poussiéreux : un risque sanitaire « élevé » pour les personnes sensibles (météo)

Une suspension de particules de poussière intéressera les régions Nord dès l’après midi du Mardi 23/01/2024. Par ailleurs, ce phénomène de poussière va se généraliser progressive- ment sur une bonne partie du territoire notamment dans les régions de l’intérieur et sur le littoral au courant de la journée du mercredi et du jeudi, annonce l'Anacim dans un avis transmis à Ndarinfo.



Par conséquent, une forte réduction de la visibilité sera notée dans les zones précitées, bien que la partie Sud du territoire soit relativement moins touchée.



Ci-dessous les cartes de vigilance sur la visibilité et la qualité de l’air

La réduction des visibilités est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air.



La qualité de l'air à Dakar est mauvaise pour la journée du 22 janvier avec des concentra- tions de particules élevées dans l’air ambiant.



Une très mauvaise qualité de l'air est prévue pour les prochaines 72 heures cependant une baisse progressive des concentrations de particules sera notée à partir du 26 janvier.



Il existe un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles (les per- sonnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées).

Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et de Porter un masque pour se protéger des particules en suspension dans l’air.