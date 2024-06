Tensions communautaires : À Médina Gounass, le ministre de l'Intérieur appelle au calme et à la paix

Le ministre de l'Intérieur appelle au calme et à la paix Le Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a appelé à la retenue, au calme et à la paix ce mardi 18 juin à Médina Gounass dans le département de Vélingara. C'était lors d'une visite aux khalifes de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ, et de Médina Houda, Thierno Mounirou Baldé, suite aux incidents survenus ce lundi 17 juin, jour de la Tabaski, marqués par un mort et une vingtaine de blessés.



"Je viens au nom du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, vous demander de dire aux jeunes de se calmer. Le Gouvernement mènera les enquêtes appropriées et prendra les mesures idoines pour résoudre la situation", a-t-il dit d'abord à Thierno Amadou Tidiane Bâ.



Il a réitéré les mêmes propos chez Thierno Mounirou Baldé. Il a tenu à ajouter qu'il était venu, lui le sérère, "captif" des peulhs en ce jour, en messager de la paix, en réconciliateur de ses "rois" et les a invités à purger les cœurs. Pour le grand bien du Sénégal.