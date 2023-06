Tensions politiques : Me Abatalibe GUEYE dégage des pistes de sortie (vidéo)

Devant l’exposition de tensions et ses lots de heurts qui paralysent le pays, le juriste et responsable politique brise le silence. Me Abatalibe GUEYE invite les parties prenantes au calme, en indiquant des concessions à saisir pour restaurer la cohésion sociale. Il évoque dans cet entretien des dispositions juridiques pouvant permettre une désescalade.