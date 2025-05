Tiraillements au tribunal de Dakar après un redressement : Nestlé Suisse dans les filets du fisc

Nestlé Suisse est au cœur d’un contentieux fiscal. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration des impôts a émis trois titres de perception à l’encontre de la multinationale, pour un montant global de 1,956 milliard de francs CFA, incluant droits simples et pénalités.



Contestant ce redressement, Nestlé a saisi la justice, conduisant le tribunal à ordonner une expertise indépendante pour examiner les griefs soulevés. Ce dossier sensible a été évoqué à nouveau devant le tribunal de Dakar le 28 avril dernier, selon des informations relayées par Libération.



L’affaire illustre les tensions récurrentes entre grandes entreprises étrangères et le fisc sénégalais, dans un contexte de lutte renforcée contre l’optimisation fiscale.



Source : Libération