Touba : 48 délégations venant de 11 pays

Ces délégations venant notamment des Etats unis, d’Europe, du Maroc et de la Mauritanie, font que ’’le cachet international du Magal est de plus en plus visible’’, note Serigne Abdou Lahad Mbacké dans un entretien avec l'APS.



Il rappelle que cette ouverture a commencé depuis 2011 à travers l’organisation d’un colloque international sur le soufisme.



Il a expliqué que le choix d’inviter des universitaires et des chercheurs contribue à la ’’vulgarisation de la doctrine du mouridisme pour une meilleure appropriation dans le champ académique et intellectuel’’.





Le Mouridisme est une confrérie musulmane soufie fondée à la fin du XIXième siècle par Cheikh Ahmadou bamba Mbacké (1853-1927).