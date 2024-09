Touba : Une victime après l'effondrement d'un bâtiment suite à de fortes pluies

La ville de Touba est sous le choc après l'effondrement d'un bâtiment dans le quartier de Keur Niang, causé par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la ville. L'incident tragique a entraîné la mort d'un homme, dont le corps a été retrouvé par les sapeurs-pompiers et transféré à la morgue.



Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations majeures dans plusieurs quartiers de la ville, engendrant des perturbations significatives dans les artères principales. Les résidents, déjà éprouvés par les conditions climatiques sévères, vivent dans la peur de nouvelles intempéries alors que les averses continuent.



Les autorités locales et les équipes de secours sont en pleine action pour évaluer l'ampleur des dégâts et fournir une assistance aux victimes. Les efforts de déblaiement sont en cours pour restaurer les zones touchées et prévenir d'autres incidents.



LE SOLEIL