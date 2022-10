Tournoi international de pétanque : 120 équipes en compétition à Saint-Louis – vidéo

Premier coup d’essai et coup de maître pour « Balacoss Pétanque » nouvellement affilié à la Fédération Sénégalaise des sports boules. Au total, 120 équipes ont fait le déplacement dans la capitale du nord pour participer à une international sur le félicite Arfang DIOP, vice-président de la Fédération. « Balacoss Petanque est en train de montrer la voie et de donner un pas important et un signal fort », a-t-il dit. M. DIOP de rappeler que « Saint-Louis fut le grenier de la pétanque sénégalaise », en se remémorant de « boulistes de renommée qui ont porté le flambeau de la pétanque sénégalaise, dont Baye SALL, Bounama DIEYE ». « Avec cette initiative, nous osons voir émerger des sportifs de ce nouveau », a-t-il conclu.