Trafic international de drogue : le rappeur AKBess envoyé en prison

Le rappeur AKBess a été arrêté à son domicile à Ouakam et transféré à Fatick, où il a été placé sous mandat de dépôt pour trafic international de drogue et association de malfaiteurs.



Son arrestation est liée à une affaire de trafic de haschich impliquant deux Sénégalais, F. Mb. et S. L. N., arrêtés le 2 juin 2023 à la frontière gambienne avec 700 g de haschich, rapporte le quotidien Enquête.



Ces derniers ont affirmé que la drogue appartenait au rappeur, qu'ils avaient transportée après un concert en Gambie. Ils ont confié qu'après un concert tenu en Gambie, le rappeur y a laissé ses valises. Il leur a demandé de les lui ramener, en y introduisant une quantité de drogue. Une fois à la frontière, ils ont été surpris par les limiers.



Depuis lors, les enquêteurs de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) de Fatick étaient à la recherche du rappeur AKBess qui se trouvait hors du pays. Les radars de la police l'avaient localisé entre le Maroc et le Cap-Vert. A son retour, les limiers l'ont cueilli mercredi dernier chez lui. Les policiers ont trouvé des traces de haschich à l'endroit où il a été interpellé.



D’après le journal, le rappeur a nié être le propriétaire de cette drogue lors de son face à face avec les enquêteurs. Il affirme qu'il ne leur a jamais demandé d'amener de la drogue pour lui. L’enquête a révélé qu'un des suspects est son ami d'enfance.





Bass Al Khadim Rassoul alias AKBess, a été présenté hier vendredi, devant le procureur près du tribunal de grande instance de Fatick.



Son face à face avec lui n'a duré que le temps d'une rose, qu'il était recherché depuis juin 2023. Il a été placé sous mandat de dépôt pour les faits de trafic international de drogue et association de malfaiteurs, informe Enquête dans son édition de ce samedi 22 juin.