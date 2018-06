Transferts : Pour Sadio Mané, le Real propose 54 milliards et…

Pour recruter Sadio Mané, le Real serait prêt à mettre 80 millions d’euros (52,4 milliards de francs Cfa) et inclure dans la transaction son gardien costaricain, Keylor Navas, dont la valeur est estimée à 20 millions d’euros (environ 14 milliards de francs Cfa). C’est que Liverpool a fixé le prix de son attaquant sénégalais à pas moins de 100 millions d’euros (65 milliards de francs Cfa).



L’information, reprise par Stades dans son édition de ce samedi, est donnée par Diorio Goal.



Pour le Daily Star, cité par Stades, cette offre des Merengue ne devrait pas laisser insensibles les Reds, qui pourraient ainsi, selon le média britannique, empocher un bon paquet de millions et trouver un remplaçant à Loris Karius, auteur de deux bourdes lors de la finale de Ligue des champions perdue (1-3) devant le Real.



Diario Goal pronostique que les négociations devraient débuter après la Coupe du monde à laquelle Mané (Sénégal) et Navas (Costa Rica) prennent part avec leurs sélections respectives.



