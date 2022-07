Transhumance : Mayoro FAYE, la nouvelle recrue de BYY

Un chantre du SOPI se livre. Mayoro FAYE atterrit dans les prairies de Benno Bokk Yakaar (BBY) juste après sa décision de geler de ses activités au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). L’ex-coordonnateur local du SOPI accusé par ses anciens frères de parti d’entretenir une complicité secrète avec l’édile de NDAR, semble confirmer les faits.



Pourtant, il passait pour un farouche opposant à lui. Il ne manquait aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur son nouvel allié de maire. Après sa migration, Mayoro va rejoindre son ancien rival BARAYA qu’il avait combattu pour ses affinités avec le maire Mansour FAYE et le président Macky SALL. Les chamboulements de situation sont spectaculaires.



Mayoro qui, telle une prémonition, affirmait que Mary Teuw NIANE battait campagne pour le compte Benno Bokk Yaaakar (BBY) aux Locales sortantes, s’approprie de ses propres accusations. On le voit désormais sourieux et joyeux à côté de son nouveau patron. Pourvu que l’intérêt de NDAR prime sur les calculs personnels.



Dalu NDAR