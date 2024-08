Transport aérien : Tidiane Ndiaye aux commandes d'Air Sénégal

Le pilote Alioune Badara Fall n’est plus le directeur général de Air Sénégal. Il a été remplacé par Tidiane Ndiaye. Le Conseil d’administration a entériné son départ hier, jeudi et a installé son remplaçant.



D’après L’Observateur, les consultations pour trouver un nouveau Dg avait démarré depuis plus de deux mois. Trois profils étaient présentés aux autorités. Le choix porté sur Tidiane Ndiaye fait l’unanimité si l’on en croit au journal, aussi bien au sein du ministère des Transports, à la Primature qu’auprès du chef de l’Etat.



Ayant fait d’énormes efforts pour sauver le Hajj 2024 de Air Sénégal, après les loupés sur le transport, Tidiane Ndiaye a des expériences professionnelles de Consultant international, de gestionnaire de transport, de spécialiste dans la location d’avion, de charters, de transport de troupes sur différents théâtres d’opérations des Nations-Unies.