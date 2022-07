Travaux achevés à plus de 96% : Macky SALL va inaugurer l'aéroport de Saint-Louis, jeudi

Accompagné d'une forte délégation de son département ainsi que des autorités administratives de la région, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a visité hier le chantier de reconstruction de l’Aéroport International de Saint-Louis où d'après lui, les travaux sont quasiment achevés à plus de 96 %.



L'autorité en A profité de l'occasion pour annoncer l’inauguration, avec toutes les commodités requises, de cette infrastructure aéroportuaire, par le Président de la République Macky Sall, attendu dans la capitale du Nord le jeudi 14 juillet prochain.



Alioune Sarr et sa délégation ont visité les bâtiments administratifs, le hangar, la tour de contrôle, le bâtiment des sapeurs-pompiers avant d'invité les populations de la ville de Saint-Louis à réserver un accueil chaleureux au Chef de l’État, le Président Macky Sall, à venir massivement assister à cette cérémonie inaugurale prévue le jeudi 14 juillet prochain.



"Ce projet de reconstruction, très ambitieux et de grande envergure, coûte globalement plus de 24 milliards FCFA", a-t-il rappelé. Mais la cérémonie inaugurale, a-t-il précisé, sera suivie des travaux de certification pour sécuriser cet aéroport et l’aligner sur les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).



Le Ministre Alioune Sarr n’a pas manqué de rappeler que la ville de Saint-Louis, avec les perspectives prometteuses du secteur du tourisme, de la prochaine exploitation du gaz, est partie pour jouer un rôle prépondérant dans le développement économique de notre pays, qui sera doté d’un hub aérien.



Pour rappel, l'Aéroport International de Saint-Louis dispose d'une piste de 2,5 kilomètres de long, de 45 mètres de large sur laquelle il sera possible de voir atterrir des Boeing 747 car celle-ci (piste) est l’équivalent de celle de l’Aibd à Diass.



NdarINFO.COM





