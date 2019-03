Twitter Une mère et sa fille pilotent ensemble un avion de ligne, la photo fait le buzz

Ces deux pilotes ne sont autres qu’une mère, le capitaine Wendy Rexon, et sa fille, Kelly. Ces deux pilotes ne sont autres qu’une mère, le capitaine Wendy Rexon, et sa fille, Kelly.



Le Dr John R. Watret, recteur de l’université américaine spécialisée dans l’aéronautique Embry-Riddle, a immortalisé un cliché en le postant sur Twitter. Il a fait le buzz dans le monde entier. Sur la photo, deux femmes, les deux pilotes d’un Boeing 757 de la compagnie américaine Delta Air Lines à la tête du vol Los Angeles-Atlanta. Ces deux pilotes de ligne ne sont autres qu’une mère, le capitaine Wendy Rexon, et sa fille, Kelly.



« Je viens de voler de LAX (Los Angeles) à ATL (Atlanta) avec Delta Airlines. À la tête de l’équipage, une mère et sa fille. Super voyage. Inspirant pour les jeunes femmes », a commenté le passager. Il faut dire que la profession compte généralement moins de 10 % de femmes, elles représenteraient même seulement 7 % aux États-Unis, selon les dernières données de la Federal Aviation Administration, publiée par Women in Aviation International.





Son message publié le dimanche 17 mars est devenu viral, aimé plus de 51 000 fois et partagé plus de 18 000 fois. La suite de l’histoire révèle que chez les Rexon, le pilotage est une affaire de famille. La sœur de Kelly, Kate Rexon, est également pilote, comme leur père, Michael Rexon, qui vole pour American Airlines. Enfin, Bill Brown, le père de Wendy Rexon et donc le grand-père de Kate et Kelly a longtemps piloté pour la Northwest Airlines.