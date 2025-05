UGB : Des voix s’élèvent pour dénoncer la tragédie à Gaza

À l'occasion d'une Journée Portes Ouvertes organisée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), la section sénégalaise d’Amnesty International a mené une action de solidarité en faveur du peuple de Gaza, actuellement victime de bombardements intensifs par Israël.



En collaboration avec le club OHADDA de l’UGB et le Laboratoire d’études et de recherches en droits humains, des voix se sont élevées pour dénoncer la situation tragique que vivent les populations civiles.



Amnesty International a profité de cette tribune pour interpeller la communauté internationale et exiger la fin des hostilités, la protection des civils ainsi que le respect du droit international humanitaire.