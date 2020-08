UGB : Reprise graduelle des cours en présentiel à compter du 1er septembre 2020

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis informe la communauté universitaire et l’opinion nationale que les enseignements en présentiel reprendront le 1er septembre 2020 sous le format d’une reprise graduelle.

Cette décision, prise par l’Assemblée de l’Université à l’issue de sa séance du jeudi 13 août 2020, fait suite aux délibérations des conseils d’UFR qui sont tous favorables à cette reprise graduelle.



Il importe de préciser, à l’endroit de la communauté universitaire mais également à destination des familles de nos étudiants, que cette mesure a été prise après avoir pris connaissance de la situation épidémiologique, tant nationale que locale, présentée par la Commission sanitaire interne.



Il est du devoir de l’Institution de préserver ses travailleurs, ses étudiants mais surtout nos familles.

L’Université précise que toutes les dispositions ont été prises par les instances académiques pour un correct déroulement des enseignements tel qu’il ressort du plan de reprise proposé par les UFR.



Il est également à relever que l’enseignement à distance, qui est une modalité reconnue par les textes qui nous gouvernent, sera maintenu pour accompagner les étudiants.



L’Assemblée de l’Université salue l’engagement du PER et du PATS qui ont accepté de consentir des sacrifices pour permettre de terminer l’année académique 2019 – 2020.

L’Assemblée, qui a entendu la position des étudiants, les invite à adhérer à cette démarche compte tenu de la spécificité de cette présente année.



La Direction de la Communication et du Marketing