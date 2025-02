UGB : Un programme va transformer 600 étudiantes vulnérables en leaders

« Il s’agit de la première phase d’un dispositif qui facilitera une transition simple vers un emploi digne et valorisant. Ce programme se déploiera jusqu’au niveau master pour certaines étudiantes et jusqu’à la 7e année pour les étudiants en santé », a déclaré Fatou Kamara SANGARÉ, responsable de la Direction de l’Innovation Scientifique, de l’Insertion, de la Prospective et des Services à la Communauté (D2IPS).



Mme SANGARÉ a également souligné l’importance d'accompagner les filles issues de milieux vulnérables, souvent brillantes dans les filières scientifiques. « L’objectif est de les transformer en leaders », a-t-il dit en expliquant que le programme vise, à terme, à recruter 600 jeunes.



Pour soutenir cette initiative, une journée d’échanges a précédé le salon de l’emploi de l’UGB, tenue à Dakar sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène GAYE. Cet événement, réunissant des décideurs, a permis de réfléchir aux modalités d’accompagnement pour faciliter l’autonomisation des jeunes dans leur transition vers le monde professionnel.



« Nous visons à capter toutes les opportunités avec les partenaires et à recruter les jeunes. Cela leur permettra de développer leurs aptitudes managériales et de prendre conscience qu’ils sont les premiers responsables de leur transition professionnelle », a ajouté Mme SANGARÉ qui rappelle la volonté de la dynamique de « créer un cadre d’échanges entre les étudiants et leurs futurs employeurs ».