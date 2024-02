UGB : la Rn2 bloquée très tôt ce matin

Une nouvelle journée de tension se profile à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis après la mort hier de l’étudiant Alpha Yéro Tounkara alors qu’il participait au front contre le report de la présidentielle.



La coordination des Étudiants Saint-Louis (Cesl) avait décliné un plan d’action à l’issue d’une assemble générale tenue tard dans la nuit. Une veillée nocturne sera observée avec la suspension de toutes les activités pédagogiques et le blocage de la Rn2 à partir de 06 heures du matin (en cours).



D’autres mouvements estudiantins ont rejoint leurs camarades de Saint-Louis. La coordination des Amicales des étudiants du Sine Saloum a décrété le boycott des enseignements pour 48 heures pendant que la conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès annonce une grève de 72 heures.



Le procureur de Saint-Louis annonce l'ouverture d'une enquête



Suite au décès d'un étudiant, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance local a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ainsi, le parquet a mis en branle la Section de Recherches ( SR) de la ville tricentenaire. Voici son communiqué.



"Le 09 février 2024, suite à des manifestations sur le campus de l'UGB, le décès d'un étudiant du nom d'Alpha Yéro Tounkara, âgé de 22 ans, en L2 de l'Ufr LSH a été malheureusement déploré.



L'enquête est confiée à la Section de Recherches qui s'est transportée à l'hôpital régional pour plus amples informations. Les investigations et une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie vont permettre de déterminer les circonstances et les causes exactes du décès.



