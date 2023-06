UGB : les FDS poursuivent les étudiants jusqu'au sein du campus

Les forces de défense et de sécurité ont pénétré dans l'enceinte de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour faire face aux manifestants.



Après la sortie du communiqué de la direction annonçant la suspension des activités pédagogiques et la fermeture du campus social, les étudiants ont repris les hostilités avec les forces de l'ordre, entraînant leur pénétration dans le campus social.



Un acte formellement interdit pour la sécurité des étudiants. Certains ont été arrêtés hier vendredi et aujourd'hui à la suite des manifestations.