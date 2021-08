UGB : un pionnier tire sa révérence !

Fonctionnaire du Trésor, arrivé à l’UGB en 1992, il se glissa rapidement dans le moule d’un projet universitaire innovant dont l’envol avait fini de surprendre bien des segments de l’élite intellectuelle du pays. Peut-être avait-t-on quelques raisons objectives d’être sceptique quelque part face au challenge. Il s’agissait de monter pour la première fois en Afrique contemporaine une université de type nouveau avec une équipe exclusivement sénégalaise ainsi qu’aimait le rappeler le Pr Amadou Lamine Ndiaye, premier Recteur.



Doyen Médoune aura déroulé cinq (5) ans durant son magistère à l’Agence comptable sous une double figure.

Très effacé, comprenant bien son devoir de retrait en tant que fonctionnaire du Ministère des finances, dans une Institution autonome et turbulente en diable.



À l’assemblée de l’Université son calme et sa retenue en ont marqué plus d’un. Ne prenant rarement la parole que pour répondre, compétent et concis, à des questions ou pour apporter des éclairages à la demande. Il était comme impassible à nos querelles d’acteurs qui ne finissaient par s’entendre, et pas toujours, qu’après rudes empoignades.

Par ailleurs pourtant Médoune était d’une sociabilité pas toujours connue parce que discrète.





Il conseillait volontiers et assistait en coulisses, contribuant à soulager bien des pensionnaires encore fragilisés par des conditions de travail et de vie difficiles. Ou encore à coacher ordonnateurs et administrateurs de crédits dans la gestion délicate des finances publiques. Imam Boubacar Diakhaté en a témoigné de manière poignante ailleurs.



Aujourd’hui que Sanar a grandi avec un renouvellement générationnel dynamique, puissent les plus jeunes apprendre de la générosité et de l’humilité de pionniers, comme Médoune, dont la rigueur et l’enthousiasme en ont soulevé ici bien des montagnes, « ba dara dul dara ». Cela peut être utile à un moment où le patriotisme institutionnel et la solidarité communautaire ont pris des rides même si l’excellence du label UGB marque encore des points.



À la Cité Ngallèle où il était venu une dernière fois passer la Tabaski avec les siens, la communauté a perdu un de ses imams, à la mosquée il manquera autant qu’à sa famille, jusqu’à Ouakam où il dort du sommeil des justes.

Patriarche bienveillant, Mame Dame manquera surtout à ses petits-enfants et à ses enfants, mais brave et toujours Grande dame, Sira fera face grâce à Dieu, avec notre solidarité de plus que « dëkkëndoo », pour les accompagner.

Adieu doyen, le paradis des bienheureux soit ta demeure éternelle !



Malamine Diouf

Représentant du PATS à

l’Assemblée de l’Université, 1993 – 2010