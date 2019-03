USA : Patrick Ho, le présumé complice de Cheikh Tidiane Gadio risque gros...

Déclaré coupable en décembre dernier par un jury lors d'un procès marqué par la déposition retentissante de son ex coaccusé Cheikh Tidiane Gadio qui avait été blanchi, Patrick Ho risque gros. En effet, c'est lundi prochain qu'il sera édifié sur sa peine. Mais d'ores et déjà, les procureurs ont donné le ton.



Selon Libération, ils ont requis, par écrit, une peine de six ans ferme, assortie d'une amende de 400.000 dollars.



DAKARACTU