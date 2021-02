Un bureau dédié à l'état-civil ouvert pour la diaspora sénégalaise

Désormais, les difficultés liées à l’acquisition d’un état-civil pour les Sénégalais de l’extérieur seront un mauvais souvenir. Un bureau dédié aux dossiers administratifs tels que l’acte de naissance, les certificats de mariage ou de décès, a été ouvert pour les Sénégalais établis à l’étranger.



Le bureau a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Aïssata Tall Sall, en compagnie du Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr.



Ce service, tant réclamé par la diaspora sénégalaise, va s’occuper de la diligence de ces papiers administratifs très importants pour les émigrés sénégalais. « On ne peut pas avoir un état-civil sans la structure matérielle qui doit le porter », renseigne Mme le ministre qui annonce dans la foulée que ce bureau sera aussi doté d’un service de traduction des documents reçus dans les différentes langues. « Tout est fait pour que les demandes de nos compatriotes soient traitées à temps », a-t-elle assuré.