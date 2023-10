Un enfant musulman poignardé et sa mère blessée aux États-Unis dans une attaque liée au conflit au Proche-Orient

L’enfant, qui a reçu 26 coups de couteau, est décédé à l’hôpital, mais la femme de 32 ans, qui serait sa mère, devrait survivre, selon un communiqué du bureau du shérif qui a qualifié l’attaque d’”odieuse”.



L’attaque au couteau a eu lieu en fin de matinée samedi, dans une résidence d’un village de l’État d’Illinois, près de Chicago.



Une femme a appelé le numéro d’urgence assurant qu’elle était dans sa salle de bain en train de se défendre d’une attaque au couteau du propriétaire de la maison, a confirmé la police.





Les agents qui sont arrivés sur place ont découvert le suspect assis dehors avec une blessure au front. Ils ont ensuite découvert les victimes dans une chambre ensuite.



Palestino-américain



“Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens”, indique le communiqué, qui précise que la tuerie a eu lieu à environ 64 kilomètres à l’ouest de Chicago.



Le bureau du shérif n’a pas donné la nationalité des victimes, mais selon le bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) l’enfant est palestino-américain.



La guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait des milliers de morts dans les deux camps, a été déclenchée après une attaque sanglante et sans précédent lancée par le Hamas contre le territoire israélien à partir de la bande de Gaza sous contrôle du mouvement islamiste palestinien.



Biden réagit



Le président américain Joe Biden a condamné dimanche le meurtre de ce garçon musulman, dénonçant un “acte de haine horrible”, lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas.



“Cet acte de haine horrible n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales: la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d’être”, a déclaré M. Biden dans un communiqué, dans lequel il présente ses condoléances à la famille et souhaite le rétablissement de la mère du garçon, gravement blessée lors de l’attaque.



