Un expert déplore des "interventions incohérentes" sur le patrimoine saint-louisien

Le directeur du patrimoine et du tourisme de la ville de Saint-Louis, Aly Sine, a pointé ’’l’incohérence des interventions’’ portant sur la valorisation économique et touristique de l’île de la capitale du nord, soulignant la nécessité d’une nouvelle politique de promotion basée notamment sur l’attractivité du territoire saint-lousien et l’amélioration de son cadre de vie.



Intervenant mercredi au cours d’un atelier sur "Le tourisme durable dans les sites du patrimoine mondial : le cas de Saint-Louis du Sénégal", M. Sine a pointé "l’incohérence des interventions des acteurs, avec des conflits de compétences et le non-respect des dispositions du PSMV’’, le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du patrimoine saint-louisien.



L’expert en tourisme a également dénoncé les "constructions anarchiques », sur une partie de l’ile de Saint-Louis, autant de choses qui entravent "la valorisation économique et touristique du patrimoine" de l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (AOF).



Or, a-t-il fait valoir, Saint-Louis constitue "un site exceptionnel et vulnérable à préserver et à protéger, avec son statut de patrimoine mondial à conserver", l’île disposant d’un "écosystème exceptionnel et vulnérable, à cheval entre un paysage terrien, fluvial et maritime".



La ’’veille ville’’ fait "malheureusement face à l’augmentation du patrimoine en péril, due à l’agression quotidienne du patrimoine, avec la de disparition d’édifices emblématiques", parmi lesquels le cinéma "REX" et l’ancienne résidence des adjoints au gouverneur de Saint-Louis.



Aly Sine a par ailleurs dressé un diagnostic peu reluisant du développement touristique de la "vieille ville", qui selon lui "est mal maîtrisé, à cause d’une absence de réelle politique de promotion touristique de la ville, depuis quelques années".



Il a par exemple souligné l’absence d’une politique d’accompagnement des initiatives privées, ainsi que "la faible capacité" d’accueil des réceptifs d’hébergement lors des grands événements comme le fanal, le festival Jazz ou la prière des deux rakkas, etc.



Selon lui, "cette situation s’est aggravée avec le retard dans la mise en œuvre du Programme de développement touristique (PDT) de Saint-Louis, qui ne prend en charge que 10% du stock du patrimoine de l’île".



Le directeur du patrimoine et du tourisme de Saint-Louis a également évoqué "les impacts" de l’exploitation future du gaz et du pétrole à Saint-Louis, en recommandant l’organisation des assises des acteurs du secteur du patrimoine et du tourisme à Saint-Louis, "pour partager la nouvelle vision de valorisation économique du patrimoine de l’île en novembre et décembre 2018".



Il s’agira, à cette occasion, de "définir une nouvelle stratégie pour la mise en œuvre du Plan stratégique de développement touristique de la ville en complément au PDT", le Plan de développement touristique, a expliqué Aly Sine.



Aussi a-t-il encouragé "la redynamisation" du syndicat d’initiative de Saint-Louis, avec la définition d’un nouveau cadre de collaboration et de réaménagement des locaux, toutes choses qui pourraient apporter un appui à la promotion touristique avec des villes partenaires de Saint-Louis.



Dans ce cadre, la définition d’une nouvelle politique de promotion de la destination Saint-Louis, devrait "s’appuyer sur les partenaires de Saint-Louis, dont les iles Canaries, Tenerife, La Laguna, Lille, en vue d’établir un réseau, a indiqué M. Sine, avant de suggérer la mise en place d’un conseil consultatif sur le tourisme à Saint-Louis.



Il estime que le renforcement de l’attractivité du territoire par l’amélioration du cadre de vie, l’éclairage public, la gestion des déchets et la valorisation du patrimoine immatériel et des savoir-faire locaux, peuvent devenir "des atouts pour une attraction du tourisme à Saint-Louis".



