Un mandat d’arrêt émis contre l'ancien président bissau-guinéen François Bozizé

La Guinée-Bissau « n'a pas de loi d'extradition » : déclaration signée du président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, en réponse au mandat d'arrêt international publié par la CPS contre l'ex-président de la Centrafrique, exilé à Bissau depuis 14 mois.



« Depuis qu'il est arrivé en Guinée-Bissau, François Bozizé n'a créé aucun problème. Il est en exil, comme nous l'avons été par le passé », a expliqué le 1er mai 2024 Umaro Sissoco Embaló à l'agence de presse portugaise Lusa, faisant référence à l'époque de la lutte pour l'indépendance.



Le président bissau-guinéen se trouvait d'ailleurs au Cap-Vert pour une commémoration des 50 ans de liberté des deux pays, et il a fait part de sa « surprise » d'apprendre l'émission d'un mandat d'arrêt international contre son invité centrafricain. Il a ajouté qu'il téléphonerait à son homologue Faustin-Archange Touadera, « pour savoir de quoi il retourne ».



Umaro Sissoco Embaló a rappelé qu'il avait été sollicité par l'Union africaine et des dirigeants d'Afrique centrale pour accueillir François Bozizé, ce qu'il avait accepté pour « des raisons purement humanitaires », dit-il.



La CPS explique que sa demande d'extradition « est en cours » de formalisation, et qu'elle espère la coopération de Bissau.



Depuis son arrivée à Bissau, François Bozizé s'astreint au silence médiatique comme lui ont demandé les médiateurs. Il vit discrètement. « On le voit aller à la messe à la cathédrale le dimanche », explique l'agence Lusa.



Avec RFI