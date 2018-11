Un match de navétanes vire au drame à Ndombo. Un homme tué à coup de brique

Un match de football a viré au drame dans la commune de Ndombo Sandjiry, à quelques encablures de Richard Toll. Un match de navétanes, opposant les Asc “Ndombo” et “Soul Ker”, s’est terminé en queue de poisson. Des heurts entre supporters ont finalement occasionné une mort d’homme.



Un père de famille, âgé de 40 ans, supporter de « Soul Ker » s’est retrouvé avec une brique sur la tête. Souffrant de traumatisme crânien, il est décédé au cours de son évacuation à l’hôpital de Richard Toll. Le présumé meurtrier a pris la fuite. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête et le Procureur de Saint-Louis a ordonné une autopsie, a appris IGFM.



L’on craint des représailles. Ce qui a poussé les autorités politiques, coutumières… de la localité à prendre leur bâton de pèlerin pour que le calme et la sérénité reviennent. La tension est encore perceptible et la sécurité est renforcée, selon nos sources.



IGFM