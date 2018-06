Un premier doctorat à l’Université de Gambie grâce à l’UGB de Saint-Louis

« C'est un accomplissement significatif pour le gouvernement et le peuple de la Gambie que nos fils et nos filles gagnent des lauriers ici même chez eux. L'enseignement supérieur confère à son bénéficiaire la capacité intellectuelle, les compétences et les connaissances qui peuvent conduire au développement global de l'individu et, par extension, au développement socio-économique national », a-t-il dit.





« On ne saurait trop insister sur le rôle de l'éducation tertiaire en tant que catalyseur du développement si l'on considère la prospérité dont jouissent aujourd'hui certaines petites Nations dont l'histoire économique passée n'est pas différente de celle de la Gambie actuelle “, a-t-il ajouté avant d’adresser de vifs remerciements au ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation, le professeur Mary Teuw NIANE pour son soutien.





Le professeur Anjum a également salué le partenariat stratégique que l'Université de Gambie continue d'entretenir avec l'Université Gaston Berger au Sénégal, qui continue d'éduquer et de former des étudiants diplômés pour la toute première université de la Gambie.





Poursuivant, le vice-chancelier gambien souligne que « l'Université Gaston Berger est l'un de nos partenaires stratégiques dans la sous-région. Au cours des cinq dernières années, l'Université de Gambie s'est associée à l'Université Gaston Berger pour diriger un programme de Master en sciences en modélisation mathématique. Dans le cadre de ce partenariat, une douzaine d'étudiants et de membres du personnel d'UTG ont obtenu une maîtrise en modélisation mathématique ».





Mary Teuw NIANE s’est félicité de cette coopération « scientifique et technique Sud Sud entre pays frères et amis ». « Lorsque l'Afrique croit en elle-même et est généreuse, l'avenir lui appartient », a-t-il dit.





NDARINFO.COM AVEC FATUNETWORK.NET