Un violent incendie ravage plus de dix concessions à Mbane, dans la région de Kaffrine

Un violent incendie s’est déclaré hier lundi à Mbane, un village situé dans la commune de Ndioum Ngainth, département de Malem-Hodar (région de Kaffrine), rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). Le feu, qui a éclaté aux alentours de 17 heures, a causé d’importants dégâts matériels.



Selon un témoin interrogé par l’agence, l’incendie a ravagé plus de dix concessions, détruisant au passage des vivres, des réserves de foin et d'autres biens essentiels.



Les sapeurs-pompiers de la 33ème compagnie d’incendie et de secours sont rapidement intervenus, épaulés par des habitants du village, pour maîtriser les flammes et empêcher leur propagation.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce sinistre, dont l’origine reste pour l’instant inconnue.