Une mission du FMI à Dakar pour examiner le rapport de la Cour des comptes

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) séjourne à Dakar du 18 au 26 mars 2025 pour analyser le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, qui a révélé un niveau d’endettement bien supérieur aux chiffres annoncés par le précédent gouvernement.



Le document, publié le 12 février 2025, indique que la dette du Sénégal s’élève à 18 558,91 milliards de FCFA, soit 99,67 % du PIB, et que le déficit budgétaire réel de 2023 est de 12,3 %, contre 4,9 % déclarés.



Selon Edward Gemayel, chef de mission du FMI, l’objectif est de comprendre les écarts, d’identifier des mesures correctrices et d’évaluer si une dérogation ou un remboursement du prêt sera nécessaire. Les discussions sur un nouveau programme de financement ne débuteront qu’après cette étape, rapporte Le Soleil Digital qui fait un grand entretien avec M. Gemayel dans dans sa livraison de ce mardi 25 mars 2025.



Concernant les finances publiques, le FMI prône une suppression progressive des subventions à l’énergie mais n’a pas demandé de baisse des salaires. Il recommande un audit du personnel avant toute réforme. Malgré une dette proche de 100% du PIB, le FMI juge qu’elle reste viable et rassure les investisseurs sur la transparence des autorités sénégalaises.