Une triple alliance pour faire libérer Khalifa

Trois mouvements de soutiens à Khalifa Sall ont fusionné hier, à Grand Yoff, pour faire libérer de prison le maire de Dakar. Fal Khalifa, dirigé par Aminata Diallo, Khalifa président de idrissa Diallo et And doolel Khalifa de Babacar Diop ont décidé de ne ménager aucun effort pour son élargissement de prison.



« Du moment que le président de la Répblique est le procureur, c’est lui qui accuse et juge aussi, nous avons décidé de fédérer nos actions. Nous avons demandé à nos cellules, dans les jours à venir, de faire des actions pour qu’on puisse sortir Khalifa Sall de prison sans délai », a déclaré Aminata Diallo, chef de Cabinet de Khalifa Sall lors d’une conférence de presse. A l’en croire, ce sera désormais « œil pour œil, dent pour dent », avertit-elle.



« Khalifa est prisonnier politique. On ne cédera rien à Machiavel Sall. Pour que Macky Sall soit président, nous avons dû affronter d’autres à la Place de l’Obélisque avec des bombes lacrymogènes. On en a marre de voir Khalifa en prison », soutient-elle.



Les trois mouvements qui dénoncent le déroulement du processus électoral, ont accusé de fraude le gouvernement de Macky. Selon eux, « le fichier de Dakar a augmenté de 112 mille électeurs au moment où celui de Pikine et Guédiawaye ont fortement baissé ». Pour Aminata Diallo et ses alliés, « même en prison, Khalifa Sall sera investi sur les listes de Manko Taxawu Senegaal ».



Le Quotidien