Universités publiques du Sénégal : Dr Abdourahmane Diouf fait sauter la limite d’âge pour les détenteurs d’un doctorat

Dr Abdourahmane Diouf a observé que la limite d'âge de 45 ans dans les appels à candidature pour les postes de personnels d'enseignement et de recherche (PER) n'a aucun fondement législatif ou réglementaire. Cela a été constaté à travers les réponses des recteurs des universités publiques du Sénégal.



Pour une gestion optimale des ressources humaines et une gouvernance éthique, inclusive, transparente et efficace, il demande aux universités publiques de suivre la législation en vigueur.



Ainsi, cette conditionnalité dans les appels à candidature, qui crée une inégalité entre les candidats, doit être supprimée.



