Urgent : Décès au Maroc d’Ami Touré, fille aînée de feu Sékou Touré

L’information vient de nous parvenir. Selon une source familiale, l’actuelle mairesse de Kaloum et fille aînée du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré, est décédée ce soir à l’hôpital militaire de Rabat ds suites d’un cancer de pancréas au Maroc.



Pour rappel, Aminata Touré a été élue mairesse aux élections municipales de 2018 sous la bannière du mouvement Kaloum Yigui devant les formations politiques classiques come le Rpg arc-arc-en-ciel, l’UFDG et l’UFR dont c’était l’un des fiefs.



Mme Aminata Touré est la fille de la première femme de l’ancien président, Ahmed Sekou Touré. Elle a épousé le célèbre joueur Mamadouba (Maxime) Camara de Hafia.



Après la mort de son père, elle s’était installée au Maroc. Elle fut une grande entrepreneure dans le domaine des BTP en Guinée Équatoriale.