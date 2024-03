Urgent - Moussa DIOP rejoint "Diomaye Président"

Les ralliements vers la coalition "Diomaye Président" se multiplient à Saint-Louis. Après la démission et l’adhésion du Pastef du jeune responsable de l’APR à Pikine, Lebeye FALL, une grosse pointure annonce son arrivée dans le camp d’Ousmane SONKO et Cie.



Il s’agit de Moussa DIOP, leader de Gox Yu Bes, candidat malheureux à la mairie de Saint-Louis. Il était le plus jeune dans la course. Il va officialiser son entrée ce soir dans son fief. La bataille pour la présidentielle dans la capitale du Nord s’annonce rude.



