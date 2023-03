Urgent - Ousmane SONKO évacué à l’hôpital

Le leader de Pastef a été évacué il y a quelques minutes à l’hôpital à bord d’une ambulance. C’est Habib SY, le président de la conférence des Leaders de la coalition Yewwi Askan WI qui donne l’information. Auparavant, Ousmane SONKO se disait « sujet à de terribles vertiges, des douleurs au bas-ventre » et « des difficultés respiratoires ».



« Nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point et leur refuse l’accès à mon domicile », avait-il fait savoir sur sa page facebook.



« Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne », avait-il dénoncé.