Urgent : décès de Me Pape Jean SEYE

Balacoss, son quartier, est sous le choc. L’avocat Pape Jean SEYE a été rappelé à Dieu, hier nuit, des suites d’une crise cardiaque. Attaché à sa ville qu’il chérissait, il était connu pour sa sociabilité, sa disponibilité et sa rigueur professionnelle. Il était le président de Saint-Louis Basket Club et remplacait Baila Wone à ce poste.



Brillant avocat, très actif dans le barreau, juste hier, il plaidait son client Mansour FAYE et sa famille au procès qui l’oppose à l’activiste Alé THIAM alias Gas EL Salvador. La prière mortuaire est prévue demain matin à la grande mosquée de Balacoss suivie de son enterrement.



NdarINFO présente ses sincères condoléances à sa famille et toute la population de Saint-Louis.