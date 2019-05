VERDICT AFFAIRE MEDINATOUL SALAM: Le frère de Bara Sow est ‘’déçu’’

e frère de Bara Sow se dit déçu du verdict, dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Ousmane Sow trouve légère la peine infligée à Cheikh Béthio Thioune et Cie. ‘’Au vu de l’atrocité de l’acte, je m’attendais à une peine beaucoup plus sévère. Tout le monde a vu les images du meurtre.



Je pensais que Cheikh Béthio Thioune et Cheikh Faye, les deux commanditaires de cet acte, écoperaient de peines sévères’’, laisse entendre Ousmane Sow sur la Rfm Ce dernier se dit, en outre, étonné par l’absence de mandat d’arrêt international, alors que, rappelle-t-il, tout le monde sait que Cheikh Béthio Thioune se trouve à l’étranger. Toutefois, Ousmane Sow se réjouit du déroulement du procès.



‘’Nous avons confiance en la justice sénégalaise qui a fait son travail. Beaucoup de gens ne cessaient de nous répéter que cette affaire n’aboutirait à rien. J’ai l’impression qu’ils ont eu raison, au vu des peines infligées’’, déclare-t-il



