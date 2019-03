VIDEO - Imam Aliou Ndao sur l’attentat en Nouvelle-Zélande : « on attendait que Macky Sall fasse une déclaration comme dans l’affaire Charlie Hebdo »

Le célèbre imam Aliou Ndao a condamné les attentats perpétrés en Nouvelle-Zélande contre des mosquées, qui ont fait 49 morts. Mais le religieux a surtout déploré, selon lui, le silence du Président Macky Sall. « Dans un pays à plus de 80% musulman et membre de l’OCI, on attendait que le Chef de l’Etat fasse une déclaration pour condamner un tel acte, comme il l’avait fait avec l’affaire Charlie Hebdo. Quand il avait pris notre avion, mis notre carburant pour aller marcher à Paris, et dire qu’il est Charlie ».