Vers la relance du chemin de fer

L’Etat a prévu un budget de 10 milliards de francs CFA, qui proviendra de la loi de finances 2021, pour la rénovation du chemin de fer et des gares ferroviaires, a annoncé lundi le ministre chargé des Transports terrestres, Mansour Faye.



‘’L’Etat a mobilisé 10 milliards, dans le cadre du budget 2021, pour la réhabilitation de la voie et des gares ferroviaires, jusqu’à Kidira (est)’’, a dit M. Faye aux députés.

La Société nationale des chemins de fer du Sénégal ‘’a déjà acquis six locomotives en Afrique du Sud’’, pour la rénovation des lignes ferroviaires, a-t-il assuré lors de l’examen du budget prévu pour son ministère en 2021.

M. Faye affirme que la relance du chemin de fer est une ‘’priorité’’ pour l’Etat du Sénégal.



‘’Sur l’axe Dakar-Thiès, le transport des produits miniers est assurée par les sociétés GCO et SEFICS. Sur cet axe, ainsi que sur Dakar-Tambacounda, le fret (le transport des marchandises) et le transport des voyageurs seront assurés par les Grands trains du Sénégal (GTS)’’, a précisé Mansour Faye.



Le transport des voyageurs, de Dakar vers les autres villes du pays, va bientôt ‘’démarrer’’, avec ‘’Thiès comme hub’’, a-t-il promis.



‘’Les axes Thiès-Tivaouane, Thiès-Touba, Thiès-Diamnadio, et Thiès-Guinguinéo pourront démarrer en 2021’’, a ajouté M. Faye.



L’Etat du Sénégal va construire une ligne ferroviaire entre Kédougou (sud-est) et Tambacounda (est), pour faciliter le transport du fer, a-t-il annoncé, assurant que ‘’des partenaires chinois manifestent un intérêt’’ pour ce projet.



S’y ajoute ‘’le projet de ligne ferroviaire Linguère-Tambacounda pour l’évacuation du phosphate’’, a promis Mansour Faye.



Les députés ont adopté le budget de 2227 milliards 204 millions 896 mille 487 francs CFA prévu pour le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Les crédits de paiement de ce ministère, pour l’année prochaine, s’élèvent à 298 milliards 770 millions 745 mille 213 francs CFA.

APS