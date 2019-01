Vidéo - Abdoulaye Wilane : « Ousmane Sonko est un phénomène de mode et la mode est éphémère »

Avec son franc parler habituel, le maire de Kaffrine, par ailleurs porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane, réduit à zéro les chances de l’opposition de vaincre Macky Sall à l’élection présidentielle du 24 février prochain. Selon Abdoulaye Wilane, l’opposition ne présente aucun candidat capable de battre Macky Sall et la grande coalition qui le porte. Dans cet entretien avec IGFM, il évoque également, entre autres sujets, les cas «Karim Wade et Khalifa Sall», et l’avenir du Parti socialiste qui ne présentera pas de candidat à l’élection présidentielle du 24 février.