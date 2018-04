Vidéo- Bamba Fall : "Je suis Khalifiste, c'est Khalifa mon candidat et je ne transhume pas"

Acculé dans son propre camp,par ses camarades qui l'accusent d'avoir trahi leur cause, le maire de la Médina, Bamba Fall a répondu à ceux qu'il considère comme les démons de la division au sein de leur mouvance. "Arrêtez vos spéculations et vos tentatives de vouloir nous diviser. Moi je suis et je reste Khalifiste, c'est Khalifa mon candidat, je ne transhume pas, pour que nul n'en ignore…". Dakar Matin.