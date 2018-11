Vidéo-France : Aïssata Tall Sall décroît la « croissance » tant vantée et dégonfle les réalisations du régime de Macky Sall.

Venue participer à une rencontre pour débattre sur « les enjeux économiques et politiques du Sénégal », la présidente Oser l’Avenir, Aïssata Tall Sall a remis en cause les performances économiques et financières tant vantées par le régime. Selon La lionne de Podor « ses taux de croissances sont constituées par de grandes entreprises étrangères qui rapatrient les bénéfices » détaille t-elle.