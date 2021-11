Violence dans les écoles : la responsabilité des parents interpellée – vidéo

La journée nationale de l’éducation des filles a été célébrée jeudi à RAO. Une occasion pour les acteurs de plancher sur la promotion de l’éducation des filles face aux défis de la restauration des valeurs en milieu. Une thématique soulevée dans un contexte de violences multiformes. « Personne ne reconnait nos enfants à travers des comportements bizarres qu’ils adoptent. C’est le moment d’interpeller les parents que qu’ils comprennent que l’éducation des enfants leur revient », a laissé entendre l’Inspectrice de l’Education et de la Formation du département de Saint-Louis « Les enfants ne font que traduire tout ce qu’ils entendent et voient chez eux dans les écoles et les salles de classe », renseigné Ndèye Selbé BADIANE qui présidait la commémoration organisée par Plan international.