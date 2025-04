Violences sur enfant à Saint-Louis : trois condamnations lourdes pour une affaire qui a bouleversé le pays

Le verdict tant attendu dans l’affaire de l’enfant maltraité à Saint-Louis est enfin tombé, mettant un terme à un dossier qui a profondément choqué l’opinion publique. Ce cas de maltraitance, largement relayé sur les réseaux sociaux et dans la presse, a mis en lumière une violence inouïe exercée par des proches de la victime.



Au terme du procès, l’oncle de l’enfant, considéré comme le principal auteur des faits, a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison, dont trois ans ferme, assortis d’une amende de 100 000 francs CFA.



Deux autres individus, poursuivis pour avoir retenu l’enfant pendant qu’il était battu, ont chacun été condamnés à deux ans de prison ferme, ainsi qu’à une amende de 250 000 francs CFA.



Ces peines reflètent la gravité des actes commis et constituent une réponse judiciaire ferme face aux violences subies par les enfants, souvent dans le silence et l’impunité. L’affaire, largement médiatisée, avait suscité une vague d’indignation nationale, notamment en raison des images et témoignages glaçants ayant circulé dans les médias.



"Ce jugement est un soulagement, mais aussi un appel à la vigilance collective. Aucun enfant ne devrait subir une telle barbarie, surtout dans son propre foyer", a commenté une représentante d’une ONG locale engagée pour la protection de l’enfance.



Cette décision de justice intervient dans un contexte de sensibilisation accrue aux droits de l’enfant au Sénégal. Elle pourrait, selon plusieurs observateurs, renforcer les mécanismes de signalement et de prévention, et encourager les victimes ou témoins à briser le silence.



