Violences sur les partisans de Pastef : Sonko déterre le " gatsa-gatsa"

" À tous les patriotes du pays, Barthélemy DIAZ et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays. Notre parti a été agressé à Dakar, à Koungheul, à Saint Louis, à Louga, à Mbacké….

Des plaintes ont été déposées, des preuves visuelles existent. À ce jour, zéro arrestation", s'est offusqué Ousmane Sonko très en colère lors de sa caravane à Rufisque. Cette déclaration fait suite à l'attaque de ces partisans à Saint-Louis.



" Que chacune des agressions subies par PASTEF de leur part depuis le début de la campagne, que chaque patriotes qu’ils ont agressé et blessé, soient proportionnellement vengés", a-t-il dit en évoquant " le droit légitime à la riposte". " Nous allons reprendre le gatsa-gatsa", a-t-il averti.



Sonko annonce une caravane à Sicap Baobab dans le fief de Diaz fils demain mardi, en invitant ses militants à se mobiliser.