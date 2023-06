Violents heurts à Saint-Louis : le Pont Faidherbe bloqué

L’entrée du Pont Faidherbe est le théâtre d’affrontements entre forces de l’ordre et partisans Ousmane SONKO en colère contre la condamnation de leur leader sur le dossier Adji SARR. Des pneus sont brulés sur la voie menant à la Corniche Nord et le marche de Sor. La circulation sur le Pont Faidherbe est bloquée.



Des éléments de la police tente de disperser une foule qui s’agrandit de plus en plus. Une forte fumée noire est visible depuis l’ile et les autres quartiers du faubourg de SOR. A l’UGB, la tension est vive ce matin. L’on annonce qu’un véhicule de la gendarmerie a été brulé.