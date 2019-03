Visite à Saint-Louis : Bruno Le Maire sur les traces de Macron

Le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire sera au Sénégal vendredi dans le cadre du lancement de l’initiative ‘’Choose Africa’’ après un passage au Niger, jeudi pour la réunion des ministres des Finances de la Zone Franc. Cette visite ‘’permettra de concrétiser l’engagement pris par la France à Ouagadougou d’accompagner la révolution de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique, en particulier avec le lancement de l’initiative +Choose Africa+’’, renseigne un communiqué.



Dans le cadre de cette initiative, ’’plus de 2,5 milliards d’euros seront consacrés au financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME sur le continent africain d’ici 2022’’, selon le texte, précisant que près de 10 000 entreprises africaines pourront ainsi être accompagnées au cours de cette période.



Bruno Le Maire se rendra ensuite à Saint-Louis où il visitera la gouvernance, fera un tour en voiture sur la Langue de Barbarie avec un arrêt à l’école Cheikh Touré affectée par l’érosion côtière. Il effectuera également une marche à travers le centre-ville.



Pour rappel en février 2018, le président Emmanuel Macron s'était rendu à Saint-Louis en compagnie de son homologue sénégalais Macky SALL. Un périple qui lui avait permis d'apprécier les effets désastreux de l'érosion cotière sur la ville.



