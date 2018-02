Visite de MACRON : le discours du maire de Saint-Louis (vidéo)

L’édile de ville a magnifié la participation de la France à l’effort de sauvegarde de la zone côtière de la langue de Barbarie et du patrimoine, en remerciant son président Emmanuel MACRON d’avoir apporter, à travers cette visite, une réponse positive à l’interpellation qu’il lui avait faite lors du One Planet Summit. Mansour FAYE a chanté sur le présidium le charme de NDAR. Une ville qui selon lui porte parfaitement les parures du métissage culturelles entre la France et le Sénégal. Voici son discours