Visite du président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie : une piste de renforcement des liens séculaires entre Dakar et Nouakchott ...

Le président Bassirou Diomaye Faye, accorde sa première visite officielle à la Mauritanie, ce mercredi 17 avril 2024. Même si le président sénégalais pourrait faire valoir de rendre la politesse à son aîné, le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, premier parmi les premiers à le féliciter pour sa brillante élection, le 24 mars 2024, le président Faye voudrait aussi rassurer son hôte sur l’attachement du Sénégal à la poursuite des relations de coopération séculaires entre les deux pays.



C’est connu, la Mauritanie et le Sénégal sont plus que des pays limitrophes. Trop de relations imbriquent les deux pays et les deux Peuples.



Malgré les événements de 1989 qui avaient servi, à l’époque aux deux gouvernements aux affaires, d’expurger leurs problèmes intérieurs, en créant de toutes pièces un conflit exacerbé par les démons de la division, les relations bilatérales sont revenues au beau fixe en avril 1992.



Une reprise diplomatique qui a été suivie par la réouverture des frontières. Une normalisation ouvrant de nouveaux horizons entre les deux pays. Depuis, les gouvernements tentent de dépasser les contingences des moments difficiles pour raffermir encore davantage leur coopération et leur solidarité mutuelle.



C’est aussi normal que le président B.D. Faye se souvienne dès sa prise de pouvoir de rendre visite à ses frères mauritaniens pour les rassurer sur le développement escompté des relations entre les deux pays et pour leur expliquer aussi les défis que son gouvernement souhaiterait relever pour le plus grand bien des populations sénégalaises dont la plus grande colonie en Afrique a élu domicile dans notre pays.



Pêche, migration, Omvs, gaz et politique régionale, les sujets de coopération ne manquent certainement pas. Il s’agit donc pour les deux gouvernements actuels de savoir se connaitre et de travailler de pair pour apporter des solutions concertées à des défis finalement communs.



Il est en tout cas clair que le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani n’a pas laissé la place au hasard des interprétations en se rendant sous sa double casquette de président de la République et président en exercice de l’UA pour témoigner de son amitié et de la satisfaction de tout le Continent de voir l’alternance politique se faire normalement au Sénégal. Une tournure qui rassure aussi sur l’état de santé démocratique de nos frères sénégalais.



C’est ainsi d’ailleurs que le président de la République a compté parmi les hôtes de marque à l’investiture du président B.D Faye, le 2 avril 2024.



Un état d’esprit que les deux présidents gagneraient à perpétuer pour une plus grande osmose entre les deux pays frères.



Avec JDD