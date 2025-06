Visite présidentielle : Ce que Diomaye Faye prépare dans le Nord les 12 et 13 juin

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, entamera une tournée officielle dans la région de Saint-Louis les 12 et 13 juin 2025.



L'arrivée du Chef de l’État est prévue le jeudi 12 juin à 8h à l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, a appris Ndarinfo.com de source officielle. Il y sera accueilli avec les honneurs d’un détachement militaire, marquant le début d’un déplacement à fort enjeu économique et social.



La première journée de la visite mènera le Président à Podor, plus précisément sur le site de Ndiayène Pendao, pour constater l’état d’avancement des projets soutenus par la KOICA (Agence coréenne de coopération internationale). Il y visitera le centre de groupage Boubé, les installations de la chaîne de valeur agricole 2 et les aménagements du casier rizicole de la zone.



Dans l’après-midi, direction Richard Toll, où le Président Faye s’entretiendra avec les responsables de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), un acteur majeur du secteur agro-industriel au Sénégal.



La journée du vendredi 13 juin sera consacrée à Ross Béthio, avec une visite de l’usine SAF INGRÉDIENTS, spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Le Président clôturera sa tournée par une inspection du nouveau casier rizicole financé par la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique), illustrant son engagement pour une souveraineté alimentaire durable.



Cette tournée présidentielle s’inscrit dans une dynamique de relance des filières agricoles et industrielles dans le nord du pays, avec un accent particulier sur la valorisation des productions locales, l’emploi des jeunes et le développement des infrastructures rurales.



