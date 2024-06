Vladimir Poutine proclame une alliance entre la Russie et la Corée du Nord contre l’hégémonie américaine

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

« Aujourd’hui, nous luttons ensemble contre les pratiques hégémoniques et néocolonialistes des Etats-Unis et de leurs satellites », a dit M. Poutine, selon les médias russes, lors du gala organisé en son honneur à l’occasion de sa visite à Pyongyang.



Quelques heures plus tôt, les deux dirigeants, honnis de l’Occident, avaient scellé un traité de « partenariat stratégique ». M. Poutine a clairement signifié former une alliance contre les Etats-Unis.



« Il ne fait aucun doute que le traité de partenariat stratégique global (…) garantira de manière fiable l’alliance entre la Corée du Nord et la Russie pendant un siècle et qu’il contribue pleinement au maintien de la paix et de la stabilité dans la région », a de son côté affirmé M. Kim, selon une traduction en russe de ses propos par les agences de presse russes.



M. Poutine a aussi remercié M. Kim pour son soutien indéfectible au sujet de l’Ukraine. « Nous sommes reconnaissants aux dirigeants et au peuple de la République populaire démocratique de Corée s’agissant de leur position équilibrée sur la situation en Ukraine », a déclaré le président russe.